Jesus e o falhanço de Seferovic. "Em 30 anos que sou treinador nunca vi isto"

O treinador do Benfica comentou o falhanço do avançado Seferovic no período de descontos da partida contra o Barcelona. Jorge Jesus nem queria acreditar.

“O Benfica hoje foi uma equipa muito forte defensivamente. É verdade que durante 34 minutos o Barcelona teve uma ou duas chances de golo, agora flagrantes como o Benfica teve, não. Num lance em que nem o 'keeper' está lá. Em 30 anos que sou treinador nunca vi isto, mas aconteceu. A mim e ao Benfica", referiu Jorge Jesus.

Em declarações à CNN Portugal, o técnico considerou que "o Benfica foi uma equipa muito forte defensivamente" diante do Barcelona.

Jesus sabe as contas para a última jornada da fase de grupos: "Saímos daqui com um resultado que ainda nos deixa a sonhar mas não dependemos de nós."

"O Barcelona é uma das melhores equipas do mundo e estamos a discutir uma passagem na fase de grupos com eles. Isto deve orgulhar os adeptos, jogadores e treinador, hoje estivemos ao nível de uma grande equipa", acrescentou.

Apesar dos elogios coletivos, o treinador não teve problemas em apontar a um trio de jogadores que esteve abaixo do normal no jogo em Camp Nou.

"O João Mário, o Everton e o Rafa normalmente têm uma qualidade de jogo melhor mas hoje não estiveram no jogo. Mesmo assim, a equipa conseguiu criar oportunidades. A entrada do Darwin na segunda parte foi estratégica,e stava pensado entrar para 9 ou para uma das alas mas foi a partir da entrada dele que tivemos mais ocasiões. O Yaremchuk fez o jogo que lhe pedimos, foi o melhor dos três da frente".

Benfica e Barcelona empataram 0-0 em Espanha e adiaram a qualificação para a próxima fase da Champions para a última jornada da fase de grupos.