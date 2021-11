Moretto: "Benfica tem de repetir receita da Luz contra o Barcelona"

Moretto, que foi o dono da baliza encarnada num histórico confronto com o Barcelona, em 2006, o Benfica tem de repetir a receita do jogo da Luz para sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões.



O Benfica joga em Camp Nou à procura de um resultado que lhe permita continuar na luta pela fase seguinte. Uma vitória abre as portas da qualificação, o empate deixa tudo em aberto e uma derrota deita tudo a perder. Em entrevista a Bola Branca, o antigo guarda-redes brasileiro recorda um dos principais ingredientes da vitória encarnada sobre o Barcelona, por 3-0, na primeira volta.



"Vai ser um jogo muito equilibrado, há 50% de favoritismo para cada lado e o Benfica tem de entrar no jogo como o fez no Estádio da Luz. Hoje o Barcelona está numa situação diferente, porque mudou de treinador, que conhece muito bem a casa, e o Benfica vai ter muito mais dificuldades do que teve no jogo em casa, mas tem de entrar na partida acreditando que pode vencer, como fez no primeiro jogo, para conseguir sair de Barcelona com um bom resultado", sustenta.



Jesus não cairá na "armadilha" de Xavi

Moretto elogia Xavi Hernández, mas assegura que Jorge Jesus está avisado para não ser enganado pelo técnico da formação catalã.

"O Xavi tem demonstrado qualidade como treinador, principalmente no Qatar, onde fez grandes temporadas, e agora foi para o Barcelona, onde cresceu e conhece bem a casa. Mas Jorge Jesus está preparado para não ser surpreendido pelo Xavi", assegura.

Moretto defrontou duas vezes o Barcelona com a camisola do Benfica. Foi na época 2005/06, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados perderam na Catalunha por 2-0 e empataram na Luz sem golos, um objetivo de Jorge Jesus para esta terça-feira. Moretto avisa que é preciso manter a concentração durante os 90 minutos.

"Apesar de estar numa fase menos boa, o Barcelona é sempre uma equipa muito forte a jogar em casa. Por isso, é fundamental que o Benfica mantenha a concentração durante toda a partida, porque é um adversário que ao mínimo deslize pode fazer um golo, dificultando ainda mais a tarefa de sair de Barcelona com um bom resultado", avisa.

João Mário e Everton Cebolinha à lupa

Marcelo Moretto, que atualmente é agente de jogadores, olha com atenção para as opções de Jorge Jesus. João Mário está recuperado e deverá ser opção para jogar de início. O antigo guarda-redes fala do internacional português como uma peça importante para o Benfica poder parar o meio-campo do Barcelona.

"O João Mário é o jogador que dita o ritmo dos jogos no Benfica, onde acelera e diminui a velocidade de jogo, por isso se estiver recuperado é uma mais valia para o Benfica", considera.

Everton Cebolinha começa finalmente a justificar o investimento que o Benfica fez na sua contratação. Moretto acredita que este é o jogo ideal para o compatriota confirmar a qualidade que mostrou no Brasil.

"Nos dois últimos jogos, o Everton voltou a apresentar o nível que exibia no Brasil e espero que ele continue a estar em alta, para poder render o que todos esperam dele, que é o grande futebol que o trouxe até ao Benfica. E contra o Barcelona poderá estar ainda mais motivado, porque todos os jogadores sentem que defrontar o Barcelona é sempre especial", conclui.

O Barcelona-Benfica está agendado para as 20h00, em Camp Nou, e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.