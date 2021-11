Benfica tenta vencer em Barcelona para não se agarrar à calculadora

O Benfica visita o Barcelona, esta terça-feira, sabendo que um empate o mantém na corrida aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas que o sonho termina em caso de derrota em Camp Nou, onde nunca venceu.

A equipa de Jorge Jesus encontra-se no terceiro lugar do grupo E, com quatro pontos, menos dois do que o Barcelona, segundo classificado. Mesmo empatando na Catalunha, o Benfica ficará dependente do resultado dos "blaugrana" na derradeira jornada – uma visita ao já apurado Bayern Munique, no mesmo dia (8 de dezembro, uma quarta-feira) em que o Benfica vai receber os ucranianos do Dínamo Kiev.

Só uma vitória em Camp Nou, algo que nunca conseguiu, garante ao Benfica a independência do resultado do Barcelona na última ronda.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Jorge Jesus assumiu que "vai ser uma final" para as duas equipas e destacou o "orgulho" que sente por chegar à quinta ronda taco a taco com um "gigante".

Nesta quinta e penúltima ronda, o Barcelona vai ter no banco de suplentes Xavi, antigo médio e lenda do clube, que se estreou no sábado a orientar a equipa, com um triunfo no dérbi catalão com o Espanhol.



O antigo internacional espanhol deu conta, na antevisão do jogo, da "admiração e respeito" que tem por Jesus, "um grande treinador".

O árbitro russo Sergei Karasev, de 42 anos, vai dirigir a partida em Camp Nou. O videoárbitro (VAR) será o italiano Massimiliano Irrati.

As outras equipas portuguesas em prova na Liga dos Campeões, o campeão nacional, o Sporting, e o "vice", o FC Porto, entram em campo quarta-feira, respetivamente em receção aos alemães do Borussia Dortmund e numa visita aos ingleses do Liverpool. Ambas continuam, também, a depender de si para se apurarem para a fase seguinte.