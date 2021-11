A reação dos jogadores. "Podíamos ter vencido"

Otamendi

"Feliz porque a equipa fez um grande jogo num campo difícil. O Barcelona é uma grande equipa, tem um treinador novo e outra ambição. O resultado foi aberto, podíamos ter ganho mas também podíamos ter perdido. Fizemos um grande esforço na linha central e estou feliz pela equipa No final, podíamos ter vencido mas não aconteceu. Seferovic tentou fazer o golo mas não saiu. Tudo continua. Temos mais uma final em casa. Vamos jogar para ganhar e conseguir o apuramento."



Gilberto

"Tivemos as nossas oportunidades, assim como o adversário também as teve. Foi um jogo muito difícil. Vinhamos com o objetivo de defender e sair para o contra-ataque. O Benfica entra em campo sempre para vencer. Tivemos oportunidade para isso. Temos de manter a cabeça erguida porque é um ponto não é mau, é bom. Se conseguirmos ganhar ao Dínamo, temos hipótese de nos qualificarmos"



Vlachodimos

"Como equipa fizemos um bom jogo, sabíamos que seria um jogo difícil e as duas equipas tiveram boas oportunidades para marcar. Temos de ganhar ao Dínamo Kiev em casa. Será um jogo difícil, não dependemos só de nós, mas queremos ganhar"



Barcelona - Benfica ficou empatado e a qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões fica adiada para a última jornada.