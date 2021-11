Reação de Xavi quando o Benfica venceu o Barcelona: "Que equipa!"

Xavi ficou impressionado com a vitória do Benfica sobre o Barcelona, por 3-0, na Liga dos Campeões. O agora treinador do Barcelona revelou isso mesmo a Pedro Correia, jogador português que orientou no Al-Sadd, do Qatar.

Em entrevista à Renascença, Pedro Correia recorda a conversa que teve com Xavi, após o jogo da Luz, e, na véspera de novo encontro entre os dois clubes, também lembra o que lhe disse o treinador, quando se despediu, antes de regressar à Catalunha.

"Depois do Benfica ter vencido o Barcelona, entrei feliz no balneário e o Xavi disse-me 'Pedro, que equipa o Benfica!'. Quando ele saiu do clube eu disse-lhe para ter cuidado com o Benfica e ele respondeu-me que estava preparado", conta o jogador, de 31 anos, que passou pela formação do Benfica e que é, atualmente, internacional pelo Qatar.