Pizzi: "Darwin Nuñez encaixaria no Atlético de Madrid"

Pizzi, médio do Benfica, acredita que Darwin Nuñez encaixaria bem no Atlético Madrid, clube que representou no início da careira.

Numa altura em que se fala sobre o futuro do jovem avançado uruguaio, Pizzi elogia Darwin e aponta-o aos "colchoneros".

"É muito jovem, com muita qualidade e muito rápido, é um jogador a ter em conta pelas melhores equipas do mundo, mas agora tem de estar concentrado no Benfica. Uma equipa onde ele poderia encaixar é o Atlético de Madrid", disse à Rádio "Marca".

O internacional português acredita que o Barcelona vive agora um momento diferente daquele que vivia quando perdeu por 3-0 no Estádio da Luz. O objetivo do Benfica mantém-se o mesmo: vencer.

"Estamos a falar de uma equipa diferente. Agora têm um novo treinador, que tem outras ideias e é fiel ao seu estilo. Vamos tentar fazer as coisas bem, ter a bola, criar muitos problemas no contra-ataque e vamos fazer por ganhar desde o início, porque esse é o nosso principal objetivo", atira.

Ainda assim, Pizzi aceitaria o empate: "Queremos ganhar, porque se o fizermos, isso colocar-nos-á numa posição muito boa no grupo. No entanto, como posso não dizer que um empate em Camp Nou pode ser bom?", termina.