Jorge Jesus: "Qualquer treinador gostaria de treinar a seleção brasileira"

Jorge Jesus não "pisca o olho" ao cargo de selecionador brasileiro, mas assume que se trata de uma das cadeiras de sonho de todos os treinadores do mundo.

Questionado sobre a possibilidade de receber um convite para assumir a seleção do Brasil, após o Mundial 2022, Jesus começa por sublinhar que não acredita que isso aconteça, mas a acontecer seria inédito.

"Nunca um estrangeiro treinou a seleção do Brasil e penso que também não vou ser eu. Agora, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção do Brasil", diz o técnico do Benfica, esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões.