João Mário treina para Barcelona

João Mário integrou o treino do Benfica, esta segunda-feira, e nos minutos abertos à comunicação social não foram visíveis quaisquer limitações do internacional português.

João Mário lesionou-se no jogo com o Braga e foi substituído aos 23 minutos. Uma contusão lombar que o afastou do jogo da Taça de Portugal com o Paços de Ferreira. A sua recuperação para o jogo com o Barcelona é ainda uma dúvida, mas os sinais, na perspetiva de Jorge Jesus, são positivos.

Para jogo da Liga dos Campeões, que o Benfica não pode perder para continuar na luta pelo apuramento para os oitavos de final, o treinador não contará com Radonjic, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, lesionados. Paulo Bernardo está ainda ausente, depois de ter testado positivo para a Covid-19.