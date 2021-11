Jesus com "orgulho" na campanha europeia do Benfica

"Na altura do sorteio, 90% dos especialistas em futebol davam Barcelona e Bayern Munique como equipas apuradas. Amanhã vai ser uma final para Barcelona e Benfica. Faltando dois jogos e estarmos com possibilidade de nos apurarmos para os oitavos de final é um orgulho", diz o treinador benfiquista, em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira.

É, portanto, num cenário de grandes dificuldades que projeta a partida desta terça-feira, em Camp Nou. O Benfica tem dois pontos de desvantagem para o Barcelona, segundo classificado no Grupo E, e só em caso de derrota fica, definitivamente, afastado da possibilidade de lutar pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O empate ou a vitória mantêm os encarnados na corrida, sendo que os três pontos colocam a equipa em posição de qualificação, com um jogo para disputar com o Dínamo de Kiev.

Jesus tem as contas bem feitas e sabe que, em caso de empate, o Benfica vai depender da vitória sobre os ucranianos e do resultado do Barcelona em Munique, na última jornada. Para já, o treinador concentra-se em "jogar para ganhar" em Camp Nou.

Com a consciência de que será difícil replicar a exibição da Luz, que resultou no 3-0 para os encarnados, Jesus reforça que a equipa "não vai fugir da sua ideia". "A ideia pode é não entrar no jogo, devido à qualidade do Barcelona. Será mais difícil fazer a pressão que fizemos no jogo da Luz", admite.

Xavi trouxe novo ambiente

Além da qualidade dos jogadores do Barcelona, Jesus alerta também para o facto de os catalães estarem melhor do ponto de vista anímico, depois da chegada de Xavi. A troca de treinador, com a saída de Koeman e a entrada do antigo jogador do clube, tornou "o ambiente mais favorável".

"A equipa está mais confiante, mas, com Xavi ou Koeman, o Barcelona é sempre uma grande equipa, com jogadores que podem decidir um jogo. Em casa é mais difícil ainda", diz o treinador.