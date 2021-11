Sergei Karasev apita FC Barcelona-Benfica

O russo Sergei Karasev foi nomeado neste domingo pela União Europeia de Futebol (UEFA) para arbitrar o encontro de terça-feira entre FC Barcelona e Benfica, da quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.

Karasev, de 42 anos, vai ser ter como auxiliares os compatriotas Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, enquanto o quarto árbitro será o também russo Kirill Levnikov.

O VAR estará a cargo do italiano Massimiliano Irrati, assistido pelo compatriota Paolo Valeri.

Após quatro jornadas, o Grupo E é liderado pelo já apurado Bayern Munique, com 12 pontos, contra seis do FC Barcelona, quatro do Benfica e um do Dinamo de Kiev.

Os catalães qualificam-se em caso de triunfo, pelo que os ‘encarnados’ precisam de pontuar para continuar na corrida aos oitavos de final, sendo que na última ronda recebem os ucranianos, enquanto os catalães viajam à Alemanha.

O encontro entre o FC Barcelona e o Benfica realiza-se na terça-feira, no estádio Nou Camp, em Barcelona, com início às 21h00 locais (20h00 em Lisboa).