Lucas Veríssimo operado em Barcelona "sem intercorrências"

O Benfica informa que Lucas Veríssimo foi submetido a cirurgia, esta sexta-feira, no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona.

O central internacional brasileiro não joga mais esta época, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior, associada a uma lesão do ponto de ângulo postero-externo, no passado dia 7 de novembro.

A operação foi realizada pelo Dr. Juan Carlos Monllau, acompanhado pelo Dr. Ricardo Antunes, médico do Benfica. "O procedimento decorreu sem intercorrências, prevendo-se alta hospitalar nas próximas 48 horas", pode ler-se em comunicado do clube da Luz, publicado no site oficial.

O cirurgião que operou Veríssimo "é uma referência neste tipo de cirurgias", refere o Benfica. Tratou com sucesso jogadores do Barcelona como Puyol, Luis Suárez, Philippe Coutinho ou Martin Braithwaite.

Lucas Veríssimo lesionou-se ao cortar uma bola na área, ainda na primeira parte da vitória do Benfica frente ao Braga, por 6-1, a contar para a 11.ª jornada do campeonato, e teve de deixar o relvado em maca.

O defesa, de 26 anos, chegou em janeiro de 2021 ao Benfica, proveniente do Santos, por 6,5 milhões de euros. Na primeira meia época, fez 17 jogos e marcou dois golos. Esta temporada, levava três golos em 18 partidas.