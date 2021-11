Jesus. “Quando sabes o que fazes e tens confiança nos teus jogadores, nunca tremes”

O treinador do Benfica deixa elogios à exibição dos encarnados contra o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal, mesmo depois de ter estado a perder.

“Quando sabes o que fazes e tens confiança nos teus jogadores, nunca tremes. Os adeptos estiveram sempre com a equipa, mesmo quando o Paços estava a vencer. Nunca tremeram. Sabem o que é o Benfica e sabem o valor dos jogadores. Só treme quem não tem qualidade. Podemos não ganhar, mas não trememos”, refere Jorge Jesus.

O técnico encarnado faz o resumo da partida, olhando para os golos da partida, destacando as muitas oportunidades criadas.

“A história do jogo são os golos. O Paços marcou aos 55 minutos, mas nos outros 50, podia estar a perder por 3-0 ou 4-0. Na primeira parte tivemos três bolas na cara do guarda-redes adversário e não marcámos. Na segunda parte tivemos as mesmas bolas na cara do guarda-redes e marcámos. Não analiso um jogo pelos golos. Sei que para ganhar tenho de marcar, mas não analiso a minha equipa pelos golos. Não analiso a equipa por ter feito dez golos em dois jogos, mas sim pelo treino e pelo que vejo no jogo”.

JJ já esperava “dificuldades” dos pacenses e explica que teve de arriscar colocando alguns jogadores que não têm ritmo de jogo.

“Na primeira parte tivemos mais dificuldades. Tinha de arriscar e colocar alguns jogadores a jogar. Notou-se que estão fora dela. Não conseguiram impor intensidade no jogo nem defensivamente nem ofensivamente. É verdade que na segunda parte foi mais fácil”.

O treinador do Benfica aproveitou para deixar elogios ao árbitro que esteve na Luz.

“Quero dar os parabéns ao árbitro. A maioria dos árbitros apita quando os jogadores caem. Não sabem analisar o que é falta ou não. Os jogadores fazem-se às faltas fora da área não é só dentro. Dou os parabéns ao árbitro, não foi em tretas dos jogadores”, referiu.

A fechar, Jesus foi questionado sobre a partida contra o Barcelona.

“Não é por termos ganho 4-1 ao Paços que a nossa confiança mudou. Vamos jogar contra um candidato ao título da Champions. Quando nos calhou o Barcelona no sorteio, parecia que já estávamos fora. Ainda não estamos fora. Estamos a lutar pelo apuramento com o Barcelona, não é com o Cascalheira. Isso dá-me orgulho”, acrescenta.

O Benfica derrotou o P. Ferreira, por 4-1, e segue em frente na Taça de Portugal.