Jesus coloca Darwin e Seferovic à frente de Gonçalo e Yaremchuk

Jorge Jesus dá prioridade aos jogadores que não estiveram nas seleções durante a pausa, pelo que Darwin Núñez e Haris Seferovic estão à frente de Roman Yaremchuk e Gonçalo Ramos na fila para o ataque ao Paços de Ferreira, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

"Eu tive comigo a trabalhar durante duas semanas o Darwin e o Haris. Estiveram fora o Yaremchuk e o Gonçalo. A prioridade é para os que trabalharam comigo", sublinhou o treinador do Benfica, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos pacenses.



Jorge Jesus falava dos avançados a propósito de Gonçalo Ramos, que ainda não marcou, esta época, pela equipa principal do Benfica, mas que, pela seleção sub-21, fez quatro golos nos últimos dois jogos.

Algo que o técnico encarnado acredita que pode ter dado confiança ao ponta de lança, de 20 anos, formado no Seixal. Jesus compreende que a falta de golos tenha afetado a auto-confiança de Gonçalo Ramos:

"Não é um problema só do Gonçalo Ramos, é de todos os avançados, que vivem de golos. Está cá o treinador para os confortar. O Gonçalo Ramos joga num grande clube, com jogadores internacionais, como Yaremchuk, Darwin e Seferovic. Acho que os quatro golos lhe deram confiança."

Dois jogos de tudo ou nada

Quanto ao Paços de Ferreira, Jorge Jesus salientou que num jogo de Taça "tudo pode acontecer" e admitiu que espera dificuldades.

"O Benfica preparou-se para fazer um excelente jogo, para passar esta eliminatória. Vai ser um jogo competitivo e difícil para o Benfica. O Paços de Ferreira é uma boa equipa, organizada e com jogadores internacionais, como é o caso do Eustáquio", destacou o técnico encarnado.

O Benfica recebe o Paços de Ferreira a quatro dias de visitar o Barcelona, num encontro que pode ser decisivo para as contas finais do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Jorge Jesus salientou que, embora não seja ideal, "a calendarização e os objetivos dos grandes clubes pressupõem sempre dificuldades em todas as competições".

"Há que tomar decisões. Qual é o jogo mais importante, o jogo da Taça ou o jogo da Champions? Para mim são os dois", assinalou, antes de escolher o mote para as decisões: "Uma coisa de cada vez. Vou apostar as fichas todas que estão disponíveis amanhã [quinta-feira]."

Quem são, então, os disponíveis? Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves estão lesionados. Por outro lado, Jesus diz que os jogadores que vieram mais tarde das seleções, como Otamendi, "não devem estar em condições para, pelo menos, começar o jogo com o Paços".

O Benfica-Paços de Ferreira, da 4.ª eliminatória da Taça, está marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.