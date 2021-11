Jesus almoçou com Rui Costa. "Para falar sobre o Benfica não íamos a um restaurante"

Jorge Jesus chutou para canto, esta quinta-feira, os rumores sobre o seu futuro que advieram de um almoço em público com o presidente do Benfica, Rui Costa, durante a semana de paragem para as seleções.

Em conferência de imprensa, o treinador garantiu que o Benfica não entrou na conversa. O futuro é para ser discutido na sala de reuniões.

"O almoço com o presidente enquadra-se em vários almoços e jantares que já tivemos este ano. Estamos quase todos os dias juntos no Seixal. Se o presidente quisesse falar sobre o Benfica, não íamos para um restaurante. É um hábito nosso, temos uma amizade profunda", disse.

Os almoços de Jorge Jesus andam, de facto, a fazer furor. Noutro, também esta semana, o treinador tirou uma fotografia com um humorista brasileiro, antigo dirigente do Flamengo, que deixou os adeptos do clube brasileiro em polvorosa. A versão dos factos do treinador do Benfica, que até brincou com o assunto, colocou o sucedido em perspetiva.

"Qualquer dia não posso sair de casa. Mas isso já estou habituado, não perturba. Não conhecia essa pessoa, estava num restaurante com amigos meus e tirei mais de 100 fotografias. Não recuso fotografia a ninguém. Não é tema. Isso é de revistas cor de rosa", sublinhou.

Jorge Jesus fazia a antevisão do Benfica-Paços de Ferreira, relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Encontro marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz