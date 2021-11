Jesus admite ir ao mercado por substituto para Veríssimo

O Benfica está à procura de uma solução para a lesão de Lucas Veríssimo e admite ir ao mercado em janeiro. No entanto, até lá, em vez de suspirar por um central, Jorge Jesus vai trabalhar com os que tem.

Acabou a época para Veríssimo, que se lesionou com gravidade frente ao Braga, a 7 de novembro, e vai ser operado em Barcelona. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, Jorge Jesus não escondeu a desilusão por perder o internacional brasileiro, um jogador "importantíssimo".

"Estamos à procura de uma solução. A janela abre em janeiro, até lá temos muito tempo. Não vou pensar em jogadores para a posição dele. Vou trabalhar em cima do Ferro, do André Almeida, do Tomás [Araújo] e outros que eu possa adaptar, caso queira jogar com uma estrutura de três. Em janeiro logo se vê", destacou o treinador do Benfica.



Veríssimo só em 2022/23

Lucas Veríssimo sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, associada a uma lesão do ponto de ângulo postero-externo. Viaja esta quinta-feira para Barcelona, acompanhado pelo médico do Benfica e por um fisioterapeuta, para ser submetido a cirurgia.

O Benfica informou que o brasileiro não jogaria mais esta época.

Lucas Veríssimo chegou em janeiro de 2021 ao Benfica, proveniente do Santos, por 6,5 milhões de euros. Na primeira meia época, fez 17 jogos e marcou dois golos. Esta temporada, levava três golos em 18 partidas.