Manduca. "Benfica tem de ter respeito" pelo Paços de Ferreira

O brasileiro fala do "respeito" que os encarnados devem ter na abordagem e que terão pela frente um Paços de Ferreira com cautelas defensivas.

Gustavo Manduca, antigo avançado do Benfica e Paços de Ferreira, não tem dúvidas em apontar favoritismo à equipa de Jorge Jesus na eliminatória da Taça. No entanto, avisa que nestes jogos e "em 90 minutos podem haver surpresas".

O embate na Luz pode mostrar um Benfica com algumas alterações, mas Manduca avisa que todo o cuidado é pouco. Os encarnados "passam por um bom momento no ataque", com Darwin Nuñez, Rafa Silva e Everton Cebolinha e apostar em jogadores com menos rotinas podem "trazer problemas" à dinâmica da equipa.

Apesar disso, as entradas de Seferovic, que há muito não joga por lesão, deve ser uma realidade para um avançado que "é uma mais-valia" e de Gonçalo Ramos, que voltou a brilhar nos sub-21, e que "merece mais oportunidades".

