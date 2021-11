Benfica alcança primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica venceu o Hacken, por 2-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões feminina e alcançou o primeiro triunfo de sempre na fase de grupos de uma equipa portuguesa.

Os golos das encarnadas foram marcados por Cloé Lacasse e Catarina Amado, o primeiro a abrir o jogo e o segundo nos descontos.

Pela campeã sueca ainda empatou Rubensson, na marcação de um penálti.

Com este triunfo, o Benfica subiu ao terceiro lugar do grupo D com quatro pontos, mais um que o Hacken. Lyon (nove) e Bayern (quatro) defrontam-se esta quarta-feira em Munique.

Veja os golos: