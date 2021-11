Pepa no Benfica? "Não há hipótese"

Álvaro Magalhães, antigo treinador do Benfica, acredita que "não há hipótese" de Pepa treinas as águias, depois do clube ter desmentido que o técnico do Vitória estivesse a ser sondado para suceder a Jorge Jesus.

"Não há hipótese [de Pepa treinar o Benfica]. Isso são os agentes a tentarem desestabilizar o Benfica. Acontece em todo o lado, nos outros clubes também. Quando fui campeão no Benfica, tínhamos notícias dessas todos os dias. Os jogadores não gostam de ler notícias dessas", diz, em declarações à Renascença.

Esta manhã o Benfica negou que esteja a preparar a saída de Jorge Jesus no final da temporada, desmentindo algumas notícias que dão conta do interesse em Pepa para a próxima época. O clube da Luz considera que as notícias não são mais do que uma campanha de desestabilização.