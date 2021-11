Benfica desmente saída de Jesus e interesse em Pepa

O Benfica desmentiu, em comunicado, que esteja a preparar a saída de Jorge Jesus. A notícia tinha sido avançada pela "CMTV", que noticiou que Pepa já teria sido contactado para ocupar a vaga no próximo ano.

"É falso que o Benfica se encontre a preparar a saída de Jorge Jesus do comando técnico da sua equipa. É falso que o Benfica tenha estabelecido contactos com outros treinadores ou com os seus agentes", pode ler-se.

O clube encarnado diz que a notícia "desrespeita, de forma grave, não apenas o Benfica e o seu treinador Jorge Jesus, como também o Vitória SC, o treinador Pepa".

O Benfica deixa o apelo aos adeptos para que continuem "unidos, serenos e focados no objetivo que todos desejamos: ganhar. Ganhar sempre".

Jorge Jesus está em fim de contrato com o Benfica e tem recusado comentar o tema da renovação até ao momento. O treinador voltou às águias na época passada e assinou contrato de duas temporadas.

O Benfica está no terceiro lugar do campeonato, a um ponto dos líderes FC Porto e Sporting. Na Liga dos Campeões, as águias estão no terceiro lugar, com quatro pontos, e disputam o apuramento com o Barcelona.

Pepa, de 40 anos, foi uma das promessas do Benfica enquanto jogador e chegou a estrear-se pela equipa principal. Como treinador, orientou as camadas jovens entre 2010 e 2013 e está agora no Vitória de Guimarães.