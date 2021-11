Grandes europeus já devem andar de olho em Paulo Bernardo

José Boto considera que Paulo Bernardo encaixa no perfil dos jovens jogadores que são acompanhados pelos maiores clubes da Europa.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo diretor do departamento de "scouting" do clube da Luz, atualmente com as mesmas funções nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, salienta que, "quando aparece um jogador jovem na equipa principal do Benfica ou de outros clubes, as campainhas tocam em todos os departamentos de 'scouting'".

"Nos próximos tempos, esse jogador será observado e radiografado de alto a baixo pelos grandes tubarões. O mercado, neste momento, funciona assim: os clubes tentam contratar os atletas cada vez mais jovens, com o objetivo de os moldar. E o preço é mais baixo dessa forma. Não me surpreende que o Paulo Bernardo, até pelo seu percurso nas seleções, já esteja referenciado pelos grandes clubes europeus", refere.

José Boto não está surpreendido com o aparecimento de Paulo Bernardo, até porque a formação do Benfica é uma referência na Europa. O médio português, de 19 anos, não deverá ser o último achado do Seixal.

"De há uns anos a esta parte, a formação do Benfica, a par, talvez, da do Ajax, é uma das melhores da Europa. Não me surpreende que tenha saído mais um produto dessa formação e que venham a sair mais, nos próximos tempos", acrescenta o diretor de "scouting" do Shakhtar.



Jesus não aposta na formação? "Isso é um mito"

Para José Boto, dizer que Jorge Jesus não aposta nos jovens da formação é um mito. O que está a acontecer com o Paulo Bernardo no Benfica é a prova de que tudo depende da qualidade dos jogadores:

"Criam-se mitos de que alguns treinadores não apostam na formação. Quando os jogadores têm qualidade, não há nenhum treinador do mundo que olhe para o bilhete de identidade para ver a idade do atleta. O Paulo Bernardo é um jogador de grande qualidade, para a idade que tem."



Nesta entrevista a Bola Branca, José Boto que diz estar satisfeito no Shakhtar, onde está já há quatro anos e tem mais um ano de contrato.

"Estou feliz aqui. Identifico-me muito com a filosofia do clube, tanto no que respeita a contratações como com a ideia de jogo. Na liga local, as coisas estão a correr bem. Na europa, vamos tentar melhorar a nossa prestação nos dois jogos que faltam [na Champions]", conclui.