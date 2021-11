João Victor no Benfica? Presidente do Corinthians "não sabe de nada"

João Victor, central do Corinthians, tem sido um dos nomes associados ao Benfica no mercado de transferências de janeiro, depois da grave lesão de Lucas Veríssimo, que deverá levar as águias a uma nova contratação para a defesa.

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, não tem conhecimento de qualquer interesse do Benfica, mas encara uma possível saída do defesa com naturalidade.

"Não soube de nada. Ele está a fazer um excelente campeonato, houve sondagens de outros clubes ao longo do ano e imaginamos que vão chefar ofertas. É natural. Vão aparecer sondagens e ofertas, não só por ele, mas por outros jogadores também", disse à ESPN Brasil.

João Victor, de 23 anos, é um produto da formação do Corinthians. Depois de um empréstimo no Atlético Goianense, afirma-se na equipa principal do Corinthians e leva 41 jogos esta temporada.

Para além do central brasileiro, o internacional português Rúben Semedo, do Olympiacos, e o basco Unai Nuñez, do Athletic Bilbau, são os outros possíveis reforços.