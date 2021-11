Elano elogia alvo do Benfica. João Victor "pode seguir os passos de Lucas Veríssimo"

Elano deixa elogios a João Victor, central que está referenciado pelo Benfica para substituir o lesionado Lucas Veríssimo. O treinador e antigo internacional brasileiro não tem dúvidas de que o jogador do Corinthians pode “chegar à seleção brasileira” e “seguir os passos” do compatriota.

“O Lucas Veríssimo esteve comigo no Santos, teve a sua adaptação e hoje é jogador da seleção e vem a fazer boas exibições pelo Benfica. Eu não tenho dúvidas da qualidade do João Victor, tenho a certeza que pode pisar os mesmos caminhos”, afirma, em entrevista à Renascença.

Elano treinou e jogou com Veríssimo no Santos e orientou João Victor no Inter de Limeira, onde esteve por empréstimo do Corinthians em 2020. O técnico compara os dois jogadores, que “formariam uma grande dupla”.

“O Veríssimo está mais evoluído devido ao tempo de jogo que já tem, desde o Santos. O João Victor está na primeira temporada como titular e já está a dar conta do recado”, diz, em declarações a Bola Branca.

Elano acredita mesmo, portanto, que, com o tempo, João Victor e Lucas Veríssimo "podem ser uma grande dupla na defesa do Benfica".

Veloz, moderno e habituado ao sistema

Elano, antigo médio 51 vezes internacional pelo Brasil e que, na Europa, representou Manchester City, Galatasaray e Shakhtar Donetsk, elogia a “qualidade e velocidade” de João Victor, um “jogador moderno”:

“É um jogador do futebol atual. É muito veloz, um defesa rápido e muito bom no jogo aéreo. Ele tem um futuro muito promissor pela frente."

João Victor tem 23 anos e contrato até dezembro de 2023. A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros, mas a expectativa do Corinthians passará por realizar um encaixe na ordem dos 10 ou 12 milhões de euros.

Elano pensa que João Victor poderia encaixar no Benfica, até porque já jogou numa defesa com três centrais quando estiveram juntos no Inter de Limeira. É “muito ágil”, o que pode facilitar a adaptação ao sistema.

“Pode jogar a três centrais, nós jogámos assim no Inter de Limeira. Teve até alguns momentos em que jogou a lateral direito”, explica.

Lucas Veríssimo "voltará ainda mais forte"

João Victor é um dos nomes apontados ao Benfica para colmatar a ausência, pelo menos até final desta época, de Lucas Veríssimo. O central jogou com Elano no Santos, tendo depois sido treinado pelo antigo médio.

Elano confessa já ter falado com Veríssimo sobre a lesão. O antigo internacional brasileiro lembra que o central “tem uma boa cabeça” e que já ultrapassou momentos difíceis quando alinhava no Peixe.

“Com toda a estrutura que o Benfica oferece, não tenho dúvidas que voltará ainda mais forte para ajudar o clube”, confessa.

Elano, de 40 anos, é atualmente treinador do Ferroviária, de São Paulo.