José Soares: "Ferro tem de ser forte e aproveitar se tiver uma oportunidade"

José Soares, antigo defesa-central da formação do Benfica, acredita que Ferro poderá ter uma oportunidade na equipa de Jorge Jesus, face à lesão de Lucas Veríssimo, e aconselha-o a fazer tudo para aproveitá-la.

A lesão de Veríssimo abriu uma discussão em torno do sistema de jogo e das opções que Jorge Jesus tem para manter o trio de centrais com que tem jogado esta época. Em declarações a Bola Branca, José Soares lamenta a infelicidade do brasileiro, mas lembra que "o azar de uns é a sorte de outros" e, nesse plano, há um jogador do plantel que, depois de ter sido campeão, foi relegado para uma posição secundária: Ferro.

O antigo jogador aconselha Ferro a "ser forte e a aproveitar se tiver uma oportunidade", até porque há quem já o tenha feito e esteja neste momento na frente do português. Trata-se do brasileiro Morato, de 20 anos, que "começou intermitente e tem feito muito bons jogos".

A ida do Benfica ao mercado, em janeiro, só deve acontecer caso apareça uma excelente oportunidade. Senão, "há que apostar no que há em casa". José Soares olha para a equipa B, onde vai despontando, por exemplo, Tomás Araújo, de 19 anos, que já se estreou pela equipa principal.

"Se tem qualidade, porque não se pode apostar?", realça o ex-central.