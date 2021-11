Benfica derrotado por suecas na Champions

A equipa feminina do Benfica perdeu 1-0 contra o Hacken, da Suécia, na terceira jornada da Liga os Campeões.

O único golo da partida foi apontado aos 76 minutos, por Rubensson, na conversão de uma grande penalidade polémica.

A partida, disputada no Seixal, foi equilibrada, mas as suecas acabaram por levar a melhor e complicar as contas.

No outro jogo desta quarta-feira, o Lyon recebeu e venceu o Bayern Munique, por 2-1.

A equipa francesa lidera o Grupo D com 9 pontos, em 3 jogos e o Bayern Munique é segundo com 4 pontos. O Hacken tem 3 pontos e o Benfica 1 ponto.

A próxima partida do Benfica é a 17 de novembro, na Suécia.

Nota para a lesão de Ana Vitória no aquecimento.