Tite quer falar com Lucas Veríssimo sobre a lesão

Tite, selecionador brasileiro, vai falar com Lucas Veríssimo sobre a grave lesão sofrida no joelho e que o afastará de competir até ao fim da época.

"Eu, o Juninho e o doutor Rodrigo queremos falar com ele por vídeo, para nos solidarizarmos com ele. Do quanto é importante a saúde, qualquer que seja a atividade profissional. Alto nível só se dá com saúde", disse em conferência de imprensa.



Foi Tite quem deu a oportunidade de Veríssimo se estrear na seleção e acredita que o central vai conseguir voltar às escolhas da "canarinha" depois de recuperado.

"Ele vai ter a força suficiente para ter condições de regressar, e voltar bem, como tantos outros exemplos, como ele mesmo, no Santos. E lembrar como ele chegou à seleção brasileira", disse.

Lucas Veríssimo, de 26 anos, sofreu uma grave lesão no joelho no jogo frente ao Braga no último domingo. O central será operado e falha o resto da presente temporada.