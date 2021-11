António Oliveira: “Lucas Veríssimo lutou muito para estar onde está e vai voltar mais forte"

"É um grande campeão e como sempre digo, os campeões caem, mas levantam-se com força redobrada. O Lucas vai voltar mais forte do que nunca”, afiança.

“Tive o privilégio e prazer de trabalhar com o Lucas no Santos. É realmente um jogador muito importante no Benfica. É alguém que lutou muito para poder estar onde está, chegar a um grande da europa e poder representar a sua seleção. Estava a atravessar um grande momento", diz, em Bola Branca.

Em 2020, António Oliveira trabalhou no Santos como membro da equipa técnica de Jesualdo Ferreira. O treinador português que este ano orientou como principal o Atlético Paranaense lidou com Lucas Veríssimo no Santos, antes da transferência do central para o Benfica no último mercado de inverno.

Explosão de Everton não surpreende

No mesmo jogo do Benfica frente ao Braga em que Lucas Veríssimo contraiu uma grave lesão no joelho direito, o avançado brasileiro Everton realizou uma exibição de nível alto e bisou pela primeira vez com a camisola do Benfica.

António Oliveira conhece bem o jogador dos tempos em que Everton brilhava no Grémio e não está surpreendido com o rendimento evidenciado pelo brasileiro no jogo com o Braga.

“Everton é um grande jogador de futebol. Mas como qualquer outro necessita de sequência para gerar confiança, para poder brotar e eclodir toda a sua qualidade, criatividade, virtuosismo e competência ao serviço da equipa. Deu uma demonstração clara do seu talento e tem tudo para poder a partir de agora partir para uma grande temporada e justificar claramente o investimento que foi feito pelo Benfica”, refere.