Lucas Veríssimo será operado e não volta a jogar esta época

Lucas Veríssimo vai ser operado à lesão que sofreu na receção ao Sporting de Braga, no domingo, conforme a Renascença tinha adiantado.

Em comunicado, esta segunda-feira, o Benfica confirma a cirurgia e revela que o central brasileiro, de 26 anos, terá "período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época".

De acordo com o comunicado do Benfica, Veríssimo sofreu uma "entorse grave" do joelho direito, com lesão multiligamentar: rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo.

Lucas Veríssimo lesionou-se ao cortar uma bola na área, ainda na primeira parte da vitória do Benfica frente ao Braga, por 6-1, no domingo, a contar para a 11.ª jornada do campeonato. O internacional brasileiro teve de ser substituído, tendo mesmo tido de deixar o relvado em maca. No final da partida, Jorge Jesus admitiu que a lesão parecia "gravíssima".

Lucas Veríssimo chegou em janeiro de 2021 ao Benfica, proveniente do Santos, por 6,5 milhões de euros. Na primeira meia época, fez 17 jogos e marcou dois golos. Esta temporada, leva já três golos em 18 partidas.

