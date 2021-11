Jesus. “Ganhar 6-1 ao Braga não é fácil”

O treinador do Benfica elogiou a exibição dos seus jogadores, após o 6-1 contra o Sp. Braga, e aproveitou para comentar “onda de especulação”.

"Uma vitória brilhante do Benfica, ganhar por 6-1 ao Sp. Braga não é fácil. Recuperação na bola foi muito rápida. O Benfica foi crescendo com os golos”, referiu Jorge Jesus.

O técnico encarnado considerou que “a forma como o Benfica acelerou o jogo baralhou a estrutura do Sp. Braga com golos de qualidade. Foi uma resposta à especulação que se verificou à volta do Benfica, a pressionar se algo acontecesse hoje”.

“Temos uma equipa forte, com jogadores muito experientes, que não vão atrás. Se é para haver 'share' podem inventar alguma coisa para a semana. Podem inventar para vender jornais. Eu estou cá. Podem inventar", referiu, em declarações à BTV.

Jesus falou ainda de dois jogadores dos encarnados: Lucas Veríssimo e Paulo Bernardo.

Em relação ao central, JJ teme que a lesão sofrida seja “gravíssima”.

Já sobre Paulo Bernardo: "Sabemos que tem talento. Os jogos na equipa B têm sido muito importantes para ele. Hoje entrou e não parecia que jogava com a equipa não há dois jogos, mas sim há dois anos. Os jogadores que têm este nível, quando têm uma oportunidade não perdoam. Um jogador não cresce só tecnicamente, mas tem tudo para ser um grande jogador", terminou.

O Benfica goleou o Braga por 6-1, com dois golos de Rafa, dois de Everton, um de Darwin e um de Grimaldo.