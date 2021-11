Darwin dispensado da seleção uruguaia devido a lesão

Darwin Núñez foi dispensado, devido a lesão, da seleção uruguaia para os jogos com Argentina e Bolívia, da fase de qualificação do Mundial 2022.

Segundo a Federação de Futebol do Uruguai, foi detetada ao ponta de lança do Benfica, após exames, uma inflamação no joelho direito. Problema que obrigou Darwin a ser substituído frente ao Sporting de Braga, no domingo, em jogo da 11.ª jornada do campeonato.

Também Coates, do Sporting, foi dispensado da seleção uruguaia, com dores no joelho direito. O central deverá parar por duas semanas.

O Uruguai recebe a Argentina na sexta-feira e visita a Bolívia na quinta. A seleção celeste encontra-se no quinto lugar da qualificação sul-americana para o Qatar, que dá acesso ao "play-off" interconferência, com 16 pontos, em igualdade com a Colômbia, quarta classificada.