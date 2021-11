"Benfica tem de ir ao mercado em janeiro" para substituir Lucas Veríssimo

William, antigo central do Benfica, acredita que as águias terão de ir ao mercado de transferências para colmatar a lesão de Lucas Veríssimo, que se lesionou com gravidade frente ao Sporting de Braga e não volta a jogar esta temporada.

Apesar das soluções do plantel, as águias terão contratar mais um jogador para substituir o internacional brasileiro.

"De forma pontual e até janeiro, o Benfica vai suprir a ausência do Lucas Veríssimo. O Jorge Jesus sabe bem o plantel que tem e sabe bem onde vai mexer mas com a abertura do mercado, o Benfica vai ter que ir buscar outro central, será importante fazê-lo", refere em Bola Branca.

O central do Benfica Lucas Veríssimo vai ser operado ao joelho direito, após a lesão sofrida na noite passada no jogo frente ao Braga.



O defesa internacional brasileiro lesionou-se com gravidade num lance em que tentou evitar um remate de Galeno, na área do Benfica. Saiu do relvado em maca, aos 33 minutos, sendo substituído por Morato.

No plantel do Benfica, sobram Otamendi, Vertonghen, Morato, Ferro e o central da equipa B, Tomás Araújo, que ainda não foi utilizado na equipa principal por Jorge Jesus.