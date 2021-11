Benfica só foi campeão duas vezes após chegar à jornada 11 fora do "top-2"

Nos últimos 20 anos, o Benfica só foi campeão em 22% das vezes em que completou o primeiro terço do campeonato na terceira posição ou abaixo.

Entre 2001/02 e 2020/21 (total de 20 temporadas), o Benfica chegou à jornada 11 do campeonato no terceiro lugar ou pior em nove ocasiões. Só em duas conseguiu recuperar da desvantagem e sagrar-se campeão: na época 2015/16, no primeiro ano de Rui Vitória, estava em terceiro, a sete pontos do líder Sporting; em 2018/19, quando Vitória deu lugar a Bruno Lage, encontrava-se em quarto, a quatro pontos do líder FC Porto.

Nas épocas 2001/02 (terceiro à 11.ª jornada, a quatro pontos do líder), 2002/03 (terceiro, a sete), 2003/04 (terceiro, a oito), 2005/06 (sexto, a oito), 2006/07 (terceiro, a seis), 2010/11 (terceiro, a dez) e 2017/18 (terceiro, a cinco), o Benfica não conseguiu recuperar e conquistar o título.

Os encarnados também só conseguiram, nos últimos 20 anos, ser campeões em três das 12 vezes (25%) em que chegaram à 11.ª jornada no segundo lugar ou abaixo, excluindo as ocasiões em que tinham os mesmos pontos do líder: além das ocasiões acima descritas, respetivas às épocas 2015/16 e 2018/19, também recuperaram em 2009/10, quando completaram o primeiro terço em segundo, a dois pontos do Braga.

Na temporada 2004/05, devido aos critérios de desempate, o Benfica chegou à jornada 11 na segunda posição. Contudo, tinha os mesmos 22 pontos que o líder, o FC Porto, pelo que não conta para a estatística.

Esta época, o Benfica termina a 11.ª jornada do campeonato no terceiro lugar, com 28 pontos, menos um do que FC Porto, líder pela diferença entre golos marcados e sofridos, e Sporting, segundo classificado.