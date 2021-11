Bastos Lopes: "Veríssimo faz falta, mas há Morato e Tomás Araújo"

António Bastos Lopes, antigo defesa-central do Benfica, lamenta que tenha terminado a época para Lucas Veríssimo, contudo, salienta que Jorge Jesus tem, agora, de se voltar para Morato e Tomás Araújo.

Lucas Veríssimo vai ser operado e não joga mais esta época, confirmou o Benfica esta segunda-feira. Em entrevista a Bola Branca, António Bastos Lopes faz votos para uma boa recuperação do central internacional brasileiro e aponta duas alternativas. Morato é o principal candidato a substituir o compatriota, no entanto, também há Tomás Araújo, "que tem grande potencial", embora ainda "não esteja feito à equipa".

Morato tem 20 anos e Tomás Araújo 19. Juventude que não preocupa Bastos Lopes, porque, com Otamendi e Vertonghen ao lado, "vão ganhar muito com a experiência". O argentino e o belga "são imprescindíveis" para o Benfica e quem "estiver ao lado deles vai adaptar-se bem".



O antigo jogador do Benfica tem estado ligado à formação do Seixal e, além de Tomás Araújo, sinaliza a performance de Paulo Bernardo. Depois da estreia em Munique, com o Bayern, o médio, de 19 anos, foi a jogo frente ao Sporting de Braga, devido à saída, por lesão, de João Mário.

"É outro menino de quem esperamos grandes coisas. É um rapaz humilde, trabalhador, com bons pés e que apareçam mais oportunidades para que ele possa despontar mais. Pode fazer qualquer lugar no meio-campo, porque sabe jogar e faz os outros jogarem. É muito calmo. Até parece que já joga há muito tempo na primeira equipa", enaltece.

Braga fez lembrar Bayern





António Bastos Lopes assistiu na tribuna presidencial à goleada do Benfica sobre o Braga, por 6-1. Nesta entrevista à Renascença, salienta que o jogo fez lembrar o embate, também na Luz, com o Bayern.

"Não vou tirar valor ao Braga, que tinha menos um dia de descanso. O Benfica reagiu bem ao golo do empate e viu-se o Braga a jogar até onde pôde. Com o Bayern [0-4 na Luz], estivemos a jogar até aos 70 minutos e, de repente, as forças começaram a faltar. Ontem [domingo], viu-se o Braga a sentir o mesmo", conclui o antigo defesa das águias.

O antigo internacional português, com carreira sempre ligada ao Benfica, confessa que o triunfo sobre o Braga "dá moral e alento" à equipa de Jorge Jesus, que se encontra no terceiro lugar do campeonato, a dois pontos dos líderes, FC Porto (à frente pela diferença de golos) e Sporting.