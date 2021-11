Benfica de barriga cheia contra Braga irreconhecível

SL Benfica 6-1 SC Braga



Notas Bola Branca:

Treinador Jorge Jesus: 5

Treinador Carlos Carvalhal: 1

Melhor em campo: Everton

Árbitro Artur Soares Dias: 4

93- FINAL (6-1)

92- Canto para o Benfica.

90- Dois minutos de descontos.

90- AMARELO para Lucas Mineiro

85- Morato acerta no ferro, mas é assinalado fora de jogo.

83- AMARELO para Gonçalo Ramos

81- AMARELO para Pizzi

Num dos camarotes da Luz estão Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, trio formado na Luz, agora no Manchester City. João Félix, do Atlético Madrid, também está.

79- Falta ofensiva de Diogo Gonçalves já na área arsenalista.

72- Grande defesa de Matheus. Gonçalo Ramos quase marca

72- SUBSTITUIÇÃO no Braga: Sai Piazon e entra Iuri Medeiros

71- Pizzi rematou, mas estava fora de jogo.

69- Boa iniciativa de Paulo Bernardo. Ganha canto.

65- SUBSTITUIÇÃO no Braga. Entra Lucas Mineiro e sai Castro

65- SUBSTITUIÇÃO tripla no Benfica. Entram Pizzi, Gonçalo Ramos e Diogo Gonçalves. Saem Darwin (lesionado), Everton e Gilberto





59- GOLO do BENFICA. Marca EVERTON

57- Mais um canto arsenalista

56- Canto para o Braga

54- Fora de jogo a Darwin





52- GOLO do BENFICA. Marca EVERTON desta vez com assistência de Rafa





49- Fora de jogo de Galeno.

48- AMARELO para Gilberto (Benfica)

SEGUNDA PARTE

SUBSTITUIÇÕES BRAGA: Entram Yan Couto e Vitinha. Saem Fabiano e Abel Ruiz

COMENTÁRIO: Benfica muito eficaz na concretização e três golos em contra-ataque contra um Braga que foi jogar aberto e também à procura do golo. O primeiro tempo teve também três lesões (duas no Benfica e uma no Braga).







53- INTERVALO (4-1)

51- SUBSTITUIÇÃO BRAGA. Sai Sequeira (lesionado) e entra Francisco Moura.

49- Sequeira lesiona-se sozinho no lance.





48- GOLO do BENFICA. Marca RAFA. Mais um contra-ataque, desta vez conduzido por Everton.





45- Quatro minutos de descontos.





42- GOLO do BENFICA. Marca RAFA após jogada de contra-ataque.

40- Canto para o Sp. Braga.





37- GOLO do BENFICA. Marca DARWIN na recarga a uma bomba de Grimaldo.





36- Darwin remata contra um defesa arsenalista.

34- SUBSTITUIÇÃO. Sai Lucas Veríssimo (lesionado) e entra Morato. Segunda lesão nos encarnados.

33- Canto para o Braga.

29- Arrancada de Galeno pela esquerda e remate perigoso. Lucas tentou corte in extremis e chocou com o poste. Fica lesionado.

28. Cabeceamento de Lucas Veríssimo por cima da barra. Jogada invalidada por fora de jogo.

27- AMARELO para Al Musrati (Sp. Braga)

25- Rafa não passa pelo último defesa.

22- SUBSTITUIÇÃO no BENFICA. Sai João Mário (lesionado) e entra Paulo Bernardo

20- Fora de jogo ao ataque encarnado.

14- Remate de Everton

12- GOLO do SP. BRAGA. Marca RICARDO HORTA





8- Lucas Veríssimo bloqueia remate de Horta







2- GOLO do BENFICA. MARCA GRIMALDO





APITO INICIAL.

As equipas já estão no relvado







Onze do Benfica:

Vlachodimos; Gilberto, Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Rafa, Everton; e Darwin.





Suplentes: Hélton Leite, Meité, Seferovic, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Pizzi, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos e Morato.





Onze do Braga:

Matheus; Fabiano, Paulo Oliveira, Diogo Leite, Sequeira, Galeno; Al Musrati, Castro, Piazón; Ricardo Horta e Abel Ruiz.





Suplentes: Tiago Sá, Yan Couto, André Horta, Mario González, Lucas Mineiro, Iuri Medeiros, Moura, Bruno Rodrigues e Vitinha.





Boa noite! Bola Branca está na Luz para o Benfica-Sporting de Braga, jogo grande da 11.ª jornada da I Liga. Apito inicial às 21h15. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.