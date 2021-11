Jesus. "Grupo está unido"

O treinador do Benfica garante que o “grupo está unido” e desmente notícias de desentendimentos entre jogadores e a equipa técnica.

“Quero falar para todos os benfiquistas, em relação ao que esta semana apareceu na comunicação social, de algumas mentiras que foram plantadas. Incluíram um grande profissional, que é o Otamendi, capitão de equipa, que sabe quais os limites dele, a responsabilidade dele. Claro que isso é intencional, é no sentido de dividir o grupo, de dividir o Benfica. É para fazer com que os benfiquistas pensem em algo que não existe. Este grupo está ligado, sabe o que treinador que tem. Também sabemos que a comunicação social não escreve mentiras. Para escreverem, é porque alguém passou. Não me interessa quem passou, mas garanto aos benfiquistas que o grupo está unido. Se os resultados não aparecerem, não é por este motivo”, referiu Jorge Jesus.

O técnico encarnado explica como é o seu relacionamento: "Eu primeiro sou treinador dos meus jogadores, primeiro estou aqui para defender os interesses do Benfica. É parecido como funciono com os meus filhos. Primeiro sou pai, depois é que sou amigo dos meus filhos. Com os jogadores a mesma coisa. Primeiro eles são jogadores e depois é que eu sou amigo deles. Já sabem como sou e a relação que sempre tive com os jogadores. Muitos com quem já não trabalho continuamos a ter laços de amizade. Depois, porque durante sou treinador. [essa situação, dos jogadores] Teve a ver com a exigência do treinador para o jogador. Não tem uma coisa a ver com a outra."

