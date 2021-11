Jesus espera “jogo difícil” contra Sp. Braga

O técnico do Benfica elogia o Sp. Braga e acredita que vai ser “um excelente jogo, um excelente espetáculo, com golos”.

"O Braga é um adversário com provas dadas, não só com o Benfica mas nas competições onde está inserido. Tem uma ideia de jogo e alguns anos com o mesmo treinador, o que faz com que a equipa esteja mais forte. Vai ser um jogo difícil, o Benfica vai jogar dentro do que fazemos no nosso estádio, sabendo que tem um adversário difícil pela frente, mas o Benfica está habituado nos últimos jogos a jogar contra adversário difíceis”, disse Jorge Jesus.

O treinador espera “deixar mais dificuldades ao Braga do que o Braga ao Benfica".

Jesus confirma que Seferovic está recuperado e vai ser convocado. Deixou ainda uma certeza: “Só conheci Yaremchuk no Europeu”.

O Benfica recebe o Sp. Braga, este domingo, a partir das 21h15. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.