David Simão. Braga é o "jogo ideal para o Benfica dar a volta por cima"

O jogo frente ao Sporting de Braga no domingo é o momento ideal para o Benfica dar a volta à fase negativa de resultados, considera o antigo médio das águias David Simão.

Só por duas vezes, com o atual treinador, os encarnados estiveram quatro jogos oficiais seguidos sem vencer: na época passada e, anteriormente, em 2011/12, então com o médio David Simão no plantel benfiquista. Frente ao Braga, este domingo, Jorge Jesus quer evitar repetir a pior sequência como técnico do emblema da Luz.

Ouvido por Bola Branca, o médio formado no Benfica recorda-se do momento que o grupo, do qual fazia parte, atravessou na terceira temporada de Jesus nas águias.

"Recordo-me. Foi na minha transição para a Académica, em janeiro, em que o Benfica acabou por perder uma grande vantagem que tinha. Como se dá a volta a isto? Só os bons resultados e as boas exibições é que trazem confiança", começa por dizer.

Nesse sentido, David Simão considera que o próximo desafio é o ideal para terminar o ciclo.

"O Braga é uma excelente equipa para começar a dar a volta por cima, porque é uma equipa que joga bem e adivinha-se um jogo difícil. Assim sendo, a equipa conseguindo um bom resultado ficará mais moralizada. Os resultados pesam e tiram alguma confiança, mas conhecendo o treinador e alguns jogadores do plantel, acredito que é um bom jogo para dar uma resposta à altura", afirma.

David Simão diz que "o Benfica parte como favorito para este jogo e é um bom jogo para dar a volta a esta fase menos boa".