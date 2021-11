Quim. “Jorge Jesus não é um treinador fácil de lidar, mas isso não é novidade para os jogadores”

Quim, antigo guarda-redes do Benfica, não acredita nas notícias que dão conta de desentendimentos entre Jorge Jesus e Otamendi. O ex-jogador admite que o técnico, com quem trabalhou na época 2009/10, “é exigente” e “não é fácil de lidar”, mas os jogadores “já devem estar habituados”.

Na opinião do antigo guarda-redes, o Sp. Braga visita o Estádio da Luz “na melhor fase da época”, o que leva a um jogo “que será decidido no pormenor”. São duas equipas com jogadores “que individualmente podem decidir as partidas”.