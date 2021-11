Luís Filipe aprova estratégia montada por Jesus em Munique

Pontuar em Munique era missão quase impossível e, por esse motivo, o antigo defesa do Benfica, Luís Filipe, entende que Jorge Jesus foi inteligente ao poupar Otamendi, Weigl e Rafa Silva. Os três jogadores estavam em risco de falhar a deslocação a Barcelona, caso vissem cartão amarelo. Rafa acabou por ser utilizado na última meia hora do jogo com o Bayern, que terminou com nova goleada (5-2) depois dos quatro golos sem resposta, sofridos na Luz, no passado dia 20 de outubro. Na Alemanha, num jogo ainda mais difícil que o da primeira volta do Grupo E da Liga dos Campeões, valeram ao Benfica os golos de Morato e Darwin - e as oito defesas de Odysseas Vlachodimos, incluindo um penálti negado a Lewandowski – para minimizar os danos infligidos pelo goleador polaco (hat-trick), Gnabry, Sané e companhia. “Há que olhar as coisas com realidade e frieza, percebendo que o Bayern é uma equipa completamente à parte. Deve-se discutir todos jogos seja contra quem for, mas muitas vezes tem de se seguir esta estratégia, porque isso é que faz com que os clubes cheguem mais à frente na competição. Acho que fez bem”, declara Luís Filipe, numa entrevista a Bola Branca, em total consonância com a decisão tomada por Jorge Jesus.

O antigo lateral e médio do Benfica considera que os encarnados têm boas hipóteses de ir a Barcelona arrumar com os catalães e escancarar as portas dos oitavos de final da Liga dos Campeões. “Vai decidir-se nesse jogo quem segue em frente. O Benfica já jogou em casa com o Barcelona e ganhou, embora por números que me parecem exagerados”, considera Luís Filipe, ao olhar para o jogo da primeira volta na Luz, em que o Barça, então treinado por Ronald Koeman, se encontrava em crise de confiança e de resultados. Apesar do triunfo dos catalães em Kiev, que atirou o Benfica para terceiro classificado do grupo, a dois pontos de distância, o antigo jogador mantém o otimismo quantos à passagem dos encarnados à fase a eliminar da competição. “Acho que o Benfica tem hipóteses, porque o Barcelona, neste momento, não é aquela Barça que todos conhecem”. O antigo jogador considera mesmo que “esta é a altura ideal” para bater o Barcelona e que a equipa de Jorge Jesus “tem todas as possibilidades de passar à próxima fase”. Luís Filipe não deixa, porém, de reconhecer que “às vezes, estas equipas, mesmo num mau momento, pelo seu passado e experiência, conseguem coisas extraordinárias”, manifestando o desejo de que “seja o Benfica a consegui-lo”.