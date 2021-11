Morato: "Não podemos sofrer cinco golos"

Morato, central do Benfica autor do primeiro golo das águias em casa do Bayern de Munique, lamenta a má prestação defensiva na derrota por 5-1.

"A experiência é sempre boa, temos de pegar essa bagagem e aprender. Não podemos é sofrer cinco golos. Vamos ouvir o que nos diz o treinador e corrigir. A vitória seria o mais importante, mas fico feliz por ter marcado um golo na Liga dos Campeões", disse, à Eleven Sports.

O brasileiro considera que o jogo em Camp Nou, casa do Barcelona, será decisivo: "Acredito que que vai ser o jogo decisivo. Só dependemos de nós. Agora, queremos ganhar os dois jogos que faltam".

Paulo Bernardo estreou-se na equipa principal do Benfica e ficou feliz pelo momento, apesar da pesada derrota.

"Gostava de me estrear pelo Benfica com uma vitória, infelizmente não aconteceu. O treinador depositou muita confiança em mim para me meter num jogo destes, de Liga dos Campeões, estou muito feliz por isso, mas triste por não levar daqui os três pontos. Foi uma grande experiência. Os adversários são muito bons, o Bayern é uma grande equipa. Não conseguimos ganhar, mas estamos focados no próximo jogo", termina.