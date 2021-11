Benfica elimina Bayern de Munique da Youth League

O Benfica foi até Munique vencer o Bayern, por 2-0, na quarta jornada da fase de grupos da Youth League.

A vitória foi construída no primeiro quarto de hora. Rafael Rodrigues marcou um grande golo de fora da área aos seis minutos de jogo e Luís Semedo fez o segundo, aos 12 minutos, com um erro grave do guarda-redes Benjamin Ballis, que rematou a bola contra as costas do avançado, entregando o golo.

Com este resultado, o Bayern soma a quarta derrota e está matematicamente fora da luta pela passagem à próxima fase.

O Benfica continua no segundo lugar, com nove pontos, a um do líder Dínamo de Kiev, e com mais cinco pontos do que o Barcelona.