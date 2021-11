Bayern confirma Nagelsmann no banco frente ao Benfica

O Bayern de Munique confirmou, esta terça-feira, que Julian Nagelsmann poderá sentar-se no banco de suplentes frente ao Benfica.

O treinador alemão, de 34 anos, tem estado de fora, desde a visita do Bayern à Luz, a 20 de outubro, por ter testado positivo à Covid-19. Tem estado em isolamento, na sua residência. Entretanto, já recuperou.

Esta terça-feira, segundo informa o Bayern, no site oficial, Nagelsmann já coordenou as preparações finais para a partida da quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões, frente ao Benfica, em Munique.

Os bávaros lideram o grupo E com nove pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo classificado. Em terceiro, está o Barcelona, com três pontos. O Dínamo de Kiev ocupa a última posição, sem pontos.

O Bayern de Munique-Benfica está agendado para as 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.