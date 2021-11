Vertonghen assume que empatar em Munique "seria ótimo"

Jan Vertonghen não esconde que o empate seria um "ótimo" resultado para o Benfica no terreno do Bayern de Munique, apesar de querer vencer.

Na conferência de imprensa de antevisão da quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões, esta segunda-feira, o central internacional belga lembrou que o Benfica irá jogar contra "uma das melhores equipas do mundo" e afinou pelo mesmo diapasão de Jorge Jesus: não será o jogo com o Bayern de Munique a decidir as contas finais do apuramento.

"Se perdermos, nada está perdido. Seria ótimo se o Benfica conseguisse, pelo menos, um ponto, para continuar a lutar para estar na próxima fase da Liga dos Campeões. Mas o Benfica entra em todos os jogos para ganhar. Acreditamos sinceramente que eles podem ser parados. Temos de acreditar. A margem de erro é curta na Champions, especialmente contra esta equipa. Se quisermos vencer ou alcançar, pelo menos, o empate, temos de estar focados a 100% nos 90 minutos", realçou.

Vertonghen recordou que o Benfica fez "coisas boas" no jogo da primeira volta e teve "oportunidades para marcar", apesar de ter perdido por 0-4. "Para batê-los temos de estar ao nosso melhor nível", reforçou.

O Benfica defronta o Bayern, em Munique, na terça-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.