Toni aponta falta de concentração e apela a maior exigência

O Benfica não atravessa uma boa fase e o antigo capitão de equipa Toni entende que é necessária uma reação imediata aos cinco pontos, e liderança, perdidos nos últimos três jogos para o campeonato.

“Não pode ser só refletir, também há que agir. Tudo isto passa pelo treinador e pelos jogadores. Por dois pontapés de canto, com Portimonense e agora o Estoril, acaba por se perder os pontos que se perderam”, assinala o antigo jogador, em entrevista a Bola Branca.

"Todos os momentos do jogo exigem concentração", acentua, sobretudo as bolas paradas, "atendendo ao minuto em que o golo foi obtido”, em alusão ao empate consentido ao cair do pano diante do Estoril.

Nos seis jogos que disputou após a goleada (3-0) ao Barcelona, para a Liga dos Campeões, o Benfica só ganhou ao Trofense (1-2, após prolongamento, para a Taça de Portugal) e em Vizela (0-1), ao minuto 98.

O que se passa, afinal, com este Benfica, no pós-goleada ao Barça? Para Toni, o argumento da fadiga não colhe, porque “ainda estamos em fins de outubro”, embora seja razoável perceber que tem havido períodos em que Jorge Jesus “só tem tempo para jogar, recuperar e voltar a jogar, o que pode ser limitativo para corrigir e evitar situações”.

Toni não deixa de constatar que, no arranque da época, foi com rotatividade de jogadores que o Benfica conseguiu garantir o seu primeiro objetivo – a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Exigência de Rui Costa já terá chegado ao balneário

Rui Costa é, por estes dias, um presidente preocupado com o futebol. Na visita que fez à Casa do Benfica na Figueira da Foz, foi claro quanto à necessidade de uma maior exigência no futebol profissional que ponha termo ao período menos bom que a equipa atravessa.

Rui Costa disse mesmo ser necessário retomar o caminho que permitiu à equipa a entrada fulgurante que teve na presente temporada, em que somou sete vitórias nas sete primeiras jornadas da I Liga.

Toni, antigo capitão, recusa a ideia de que o discurso do presidente do Benfica possa ser interpretado com uma mensagem para o balneário.

“O Rui, enquanto presidente, não precisa de passar mensagens através da comunicação social. O que disse ontem [domingo] penso que já terá dito aos jogadores e ao treinador. É importante que os jogadores percebam que tem sido demasiado fácil esta perda de pontos”, declara.

“Com todo o respeito pelos adversários, que também tiveram o seu mérito, há um nível de exigência no Benfica que tem de estar sempre presente e através da exigência que se chega ao sucesso”, acrescenta.

"Perder por poucos" na Alemanha não encaixa no Benfica

Quanto à visita ao Bayern de Munique, relativa à quarta jornada do grupo E da Champions, Toni frisa que ao Benfica não basta perder por poucos.

O antigo jogador confia que a equipa “vai entrar em campo para discutir o jogo, sabendo de antemão que vai ter pela frente um gigante chamado Bayern". "Se não conseguir ganhar, um empate será um bom resultado:

"Perder por poucos é coisa que não entra bem na filosofia do Benfica."

O Benfica mede forças com o Bayern na terça-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.