Jorge Jesus alinha-se com Rui Costa e contesta críticas. "É como quiserem pintar o quadro"

Jorge Jesus fez questão, esta segunda-feira, de se colocar em linha com o presidente do Benfica, Rui Costa, sobre a perda da liderança do campeonato. Contudo, assinalou, também, que a perceção do atual momento do Benfica varia conforme o prisma de análise.

No domingo, Rui Costa sublinhou que a equipa precisa de recuperar a dinâmica de resultados do início da época. Questionado, em conferência de imprensa, sobre se via essa declaração do presidente como um toque de atenção, Jesus sublinhou que "é conforme cada um pinta o quadro".

"Numa palavra podem pôr a intenção que quiserem. O presidente fala todos os dias com o treinador. A verdade foi aquilo que o presidente disse. Perdemos a liderança, em 30 pontos possíveis perdemos cinco. O sentimento do presidente é o mesmo do treinador e dos jogadores. Não éramos campeões por estarmos em primeiro à oitava jornada, nem agora perdemos o foco por estarmos a um ponto da liderança. É conforme pintam o quadro. Em 10 jogos do campeonato o Benfica tem oito vitórias, um empate e uma derrota. Percentagem de 80% de aproveitamento. O ideal era ter 100%, 10 jogos e 10 vitórias", assumiu o treinador.

A estatística ao serviço de cada um

Jesus recusou "pintar o quadro" com os últimos quatro jogos, dos quais o Benfica só venceu um, e pegou, ao invés, em todos os 19: "As estatísticas fazem-se como quiserem, porque não no total que é o verdadeiro?"

"Éramos líderes e deixámos de o ser. Foi nesse pressuposto que o presidente do Benfica disse que queríamos recuperar a liderança. Temos as mesmas derrotas que os nossos rivais. Perdemos um jogo com o Portimonense e empatámos com o Estoril e perdemos a liderança momentaneamente. Andamos sempre à procura do melhor, mas não há nenhuma equipa do mundo que não perca pontos", assinalou.

Jorge Jesus fazia a antevisão da visita do Benfica ao Bayern de Munique, marcada para terça-feira, às 20h00, na Alemanha, e a contar para a quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.