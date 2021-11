Jesus diz que não é o Bayern que vai decidir o destino do Benfica na Liga dos Campeões

Jorge Jesus quer vencer em Munique, no entanto, tem noção de que não é o confronto com o Bayern que vai ditar o destino do Benfica na Liga dos Campeões, mas sim os jogos com Barcelona e Dínamo de Kiev.

Na conferência de imprensa de antevisão da quarta jornada do grupo E, esta segunda-feira, o treinador do Benfica vincou que a equipa está ciente de que "não é este jogo que vai dar a qualificação na fase de grupos":

"Depois do sorteio, toda a gente pôs como primeiros classificados o Bayern e o Barcelona. O Benfica está neste momento em segundo, na luta. Os jogos que vão ditar se somos apurados são em Camp Nou, com o Barcelona, e em casa, com o Dínamo de Kiev. Não tenho dúvida nenhuma. Temos esperança de passar este grupo muito forte."

Na teoria, a vitória é possível

O empate nos minutos finais com o Estoril deixou "a equipa e o treinador sentidos", todavia, Jorge Jesus já só pensa em conseguir um bom resultado frente ao Bayern, num jogo que porá o Benfica "à prova".

"A equipa do Bayern deste ano vem sendo construída há dois ou três anos com uma identidade própria. Treinadores diferentes, mas a mesma ideia. São uma equipa poderosa fisicamente e tecnicamente", alertou.

Ainda assim, Jorge Jesus acredita que o Benfica pode surpreender nas saídas rápidas, "porque o Bayern defende com poucos jogadores".



"Todos pensam em ganhar, seja que adversário for. Vamos para o jogo pensando que podemos ganhar, mas também sabendo que nos vão colocar vários cenários a que não estamos habituados e com que até agora ainda não fomos confrontados. Teoricamente, estando preparados, temos capacidade para vencer. Na prática, vamos ver", disse.

O Benfica defronta o Bayern, em Munique, na terça-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.