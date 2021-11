Benfica ultima preparação para Munique com seis baixas

O Benfica realizou, esta segunda-feira, o último treino em Lisboa antes de defrontar o Bayern de Munique, na quarta jornada da Liga dos Campeões.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível verificar que Jorge Jesus continua a ter as seis baixas que já tinha no plantel, por lesão: André Almeida, Gil Dias (que não está inscrito na prova europeia), Valentino Lázaro, Adel Taarabt, Haris Seferovic e Rodrigo Pinho.

Lisboetas e bávaros estão inseridos no grupo E da Liga dos Campeões. O Bayern lidera, com nove pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo, e garantirá já o apuramento para os oitavos de final se derrotar as águias.

Em terceiro, surge o Barcelona, com três pontos, menos um do que o Benfica, e em último, com apenas um ponto, o Dínamo de Kiev.

O Benfica viaja esta segunda-feira para a Alemanha, onde vai medir forças com o Bayern de Munique, na terça-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.