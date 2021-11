Benfica leva todos os disponíveis para visita ao Bayern

Jorge Jesus convocou todos os jogadores disponíveis para a visita do Benfica ao Bayern de Munique, a contar para a Liga dos Campeões.

Quem não entra nos eleitos para o jogo da quarta jornada do grupo E são os seis lesionados: Gil Dias - que não está inscrito -, André Almeida, Valentino Lázaro, Adel Taarabt, Haris Seferovic e Rodrigo Pinho.

Lisboetas e bávaros estão inseridos no grupo E da Liga dos Campeões. O Bayern lidera, com nove pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo, e garantirá já o apuramento para os oitavos de final se derrotar as águias.

Em terceiro, surge o Barcelona, com três pontos, menos um do que o Benfica, e em último, com apenas um ponto, o Dínamo de Kiev.

O Benfica viaja esta segunda-feira para a Alemanha, onde vai medir forças com o Bayern de Munique, na terça-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite, Vlachodimos, Svilar;

Defesas: Vertonghen, Gilberto, Otamendi, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Morato, Ferro;

Médios: Weigl, Pizzi, Meité, João Mário, Paulo Bernardo, Gedson Fernandes;

Avançados: Everton, Radonjic, Rafa, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.