Jorge Jesus admite que Benfica pôs-se "a jeito" do empate

Jorge Jesus entende que o Benfica podia ter vencido de forma confortável no Estoril, mas que, ao desperdiçar várias oportunidades de golo, sucumbiu ao velho adágio, segundo o qual quem não marca sofre.

O Benfica esteve a vencer na Amoreira durante quase 90 minutos, porém, num canto, sofreu o empate. Em declarações à Sport TV, Jesus assinalou que os encarnados tiveram "várias hipóteses para fazer o 2-0":

"Pusemo-nos a jeito. Numa bola parada, podes sofrer. O Estoril esteve organizado, não é fácil ganhar aqui, mas entrámos no jogo sempre muito mais fortes e, na segunda parte, estivemos ainda melhor. Na última meia hora, tivemos bolas fáceis para o 2-0. Depois, há sempre a esperança do adversário, mesmo sem ter ido à baliza, de fazer golo numa bola parada ou num contragolpe. Foram premiados com um golo aos 90 minutos."

Desconcentração e "ciclos"

Uma das chaves para esta igualdade tardia foi a desconcentração dos jogadores do Benfica na sequência de um lançamento de linha lateral mal atribuído ao Estoril, que resultou no canto que originou o golo.

"A equipa desconcentrou-se naquele lançamento. Desposicionámo-nos e, aí, levámos o lance do canto. A equipa continuou a discutir com o árbitro, o que foi fatal, e levámos com o golo do empate. A equipa teve 'n' possibilidades para fazer o 2-0. Quem não faz põe-se a jeito", repetiu.

Na opinião do treinador do Benfica, o empate "é um resultado penalizador" para a sua equipa, que "devia sair daqui com a vitória".

"Afeta psicologicamente. Tínhamos tudo para ganhar e saímos daqui só com um ponto. Deixa-nos um pouco desmoralizados", admitiu.

O Benfica só venceu dois dos últimos seis jogos que disputou e vai no segundo empate seguido. Jesus frisou que "são ciclos" e reconheceu que "o facto de a equipa jogar de três em três dias não justifica tudo".