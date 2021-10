Benfica goleia Atlético e lidera zona Sul à condição

O Benfica subiu à liderança da zona Sul da Liga feminina, este sábado, com uma vitória, por 0-13, no terreno do Atlético CP.

A grande estrela da partida foi a internacional portuguesa Kika Nazareth, que marcou uma mão-cheia de golos entre os 15 e os 48 minutos. Cloé Lacasse apontou um "hat-trick" e Marta Cintra bisou. Christy Ucheibe, Valéria Cantuário e Madalina Tatar também picaram o ponto.

Com esta goleada, o Benfica ascende, de forma provisória, à liderança, com 12 pontos. As águias ficam à espera do que faça o Sporting, com 10. No domingo, às 15h00, as leões deslocam-se ao terreno do Ouriense.