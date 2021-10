Jorge Jesus não descansa João Mário, nem os adeptos do Benfica, na véspera da visita ao Estoril, a contar para a 10.ª jornada do campeonato.

"Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados. Nenhuma equipa deixa os adeptos descansados. Os jogos ganham-se com muita dificuldade contra qualquer adversário. Nós, Benfica, para ganharmos jogos, temos de sofrer. Nem sempre conseguimos ter vitórias com um resultado superior para dar esse descanso, não vai sempre acontecer", assumiu o treinador, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Jesus espera um jogo "extremamente difícil" na Amoreira, onde os grande costumam ter dificuldades. Mais ainda frente a um Estoril que "está a fazer um grande campeonato" e ocupa a quarta posição, com uma só derrota, tal como o Benfica, e sob ventos que se prevêem fortes:

"É o habitual. É difícil. O Estoril está forte e, se estiver o tempo [vento] complicado de forma a não haver intensidade de jogo ou um futebol de qualidade, fica ainda mais difícil para o Benfica assumir-se dentro das suas ideias de jogo. O Estoril é uma equipa que defende bem. Não vai ser fácil ter supremacia, não vai haver muitas situações de golo. Vai ser um jogo de poucos golos. O importante é que o Benfica arranje soluções."

João Mário vai a jogo

Ou seja, este não é o momento para descansar jogadores. Nem João Mário, que chega a este jogo já com 1.315 minutos nas pernas, fruto de ter sido utilizado em 17 dos 18 jogos do Benfica esta temporada.

Jorge Jesus queria ter descansado o médio internacional português frente ao Vitória de Guimarães na Taça da Liga, mas "teve de entrar".

"O João Mário vai ser, seguramente, lançado no jogo, independentemente de ter jogado em Guimarães. Mas também é verdade que outros jogadores que não jogaram vão estar menos carregados e podem dar outra velocidade ao jogo. Quando não queres carregar muito a equipa é para que os jogadores possam ser mais agressivos e rápidos. Quando estás carregado fisicamente, condiciona tudo", reconheceu o técnico.

O Estoril Praia-Benfica está marcado para sábado, às 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.